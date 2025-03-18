Переход от кондукторов к валидаторам в транспорте на Урале займет до 10 лет

На территории Свердловской области перевод транспорта на валидаторы для оплаты проезда займет до 10 лет, считает и. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Николай Моргунов. Как сообщил он в эфире ОТВ, освободившихся кондукторов можно будет перевести в контролеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он отметил, что сейчас контролеров мало, а в имеющемся транспорте с валидаторами проезд многие не оплачивают, что выяснилось при анализе данных системы наблюдения. «Если брать, допустим, наш межмуниципальный трамвай № 333 Верхняя Пышма — Екатеринбург, изначально там кондукторов не было в принципе. Спустя три-четыре месяца мы поняли, что около 30% пассажиров не оплачивают проезд. Мы ввели контролеров, теперь этот процент снизился до 7%»,— рассказал господин Моргунов.

Он также сообщил, что после перехода на брутто-контракты транспорт стал чаще ездить в непиковые часы, а соблюдение расписания будет доведено до 98-99%, как это произошло благодаря аналогичной реформе в Перми, Тюмени и Челябинске. Кроме того, к 2030 году в Свердловской области с привлечением средств из федерального бюджета собираются обновить 85% автопарка — 1,7 тыс. единиц. «Разработан федеральный проект "Инфраструктура для жизни". Введен новый показатель — увеличение доли подвижного состава автобусов в нормативном состоянии до 85%. Автобусы живут семь лет, трамваи чуть побольше, троллейбусы тоже шесть-семь лет. Их обновлять надо постоянно»,— отметил и. о. замминистра.

Напомним, администрация Екатеринбурга планирует постепенно перевести оплату проезда в общественном транспорте на бескондукторную систему: брутто-контракты позволят перевозчикам установить валидаторы на имеющийся состав или закупать уже оборудованные ими машины. Стоимость оснащения одного автобуса валидаторами составляет около 200 тыс. руб.

Ирина Пичурина