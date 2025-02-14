В общественном транспорте Екатеринбурга валидаторы заменят кондукторов

Администрация Екатеринбурга планирует постепенно перевести оплату проезда в общественном транспорте на бескондукторную систему, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии.

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По данным пресс-службы мэрии, переход будет осуществляться с учетом брутто-контрактов, которые позволят перевозчикам модернизировать свой парк и установить валидаторы на имеющийся состав или закупать уже оборудованные валидаторами машины. Стоимость оснащения одного автобуса валидаторами составляет около 200 тыс. руб.

Как сообщает издание 66.RU с 1 февраля вся выручка с оплаты проезда поступает в бюджет города, из этих средств оплачивается работа транспортных компаний. В настоящее время в общественном транспорте продолжают работать кондукторы, которым с 1 февраля повысили зарплату на 30%. Часть кондукторов будет привлечена к работе контролерами.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов отметил, что кондукторы получают порядка 30 тыс. руб. Он заверил, что у властей города нет задачи «ликвидировать» их после установки валидаторов во всем общественном транспорте и введения штрафа в 2,5 тыс. руб. за безбилетный проезд.

Полина Щуцкая