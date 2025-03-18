Прокуратура Сахалина через суд потребовала снять с горы обломки вертолета

Суд Сахалинской области удовлетворил иск транспортного прокурора о наложении обязательств на собственника разбившегося два года назад вертолета убрать обломки с земель лесного фонда, следует из сообщения надзорного органа во вторник, 18 марта. Вертолет Robinson 44 с туристами из Хабаровска на борту разбился на Пике Чехова 17 февраля 2023 года. Погибли два человека. Один турист выжил.

Проверка, проведенная Сахалинской транспортной прокуратурой, показала, что собственник вертолета ООО «Бриллиант» до сих пор не убрал обломки, которые все еще находятся на горе. Прокурор внес руководителю компании представление, но мер к устранению нарушений организацией не последовало, говорится в распространенном пресс-релизе. После этого транспортный прокурор обратился в суд.

Фактическое выполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Эрнест Филипповский, Хабаровск