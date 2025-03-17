В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт не ответила на вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского. Информация будет предоставлена по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которые состоятся 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

«Я не собираюсь забегать вперед завтрашней беседы президента. Но как только телефонный разговор состоится, я обязательно предоставлю информацию»,— ответила госпожа Левитт на вопрос журналистов о том, будет ли будущее Владимира Зеленского обсуждаться в ходе завтрашних переговоров (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

28 февраля во время визита в Вашингтон у Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Украинский президент отверг призыв к компромиссам и настаивал, что не пойдет на прекращение огня без гарантий долгосрочного мира. Дональд Трамп вскоре заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру.

Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину вскоре после завершения переговоров Украины и США в Джидде. Американский президент планирует обсудить с российским коллегой территориальные вопросы и контроль над Запорожской АЭС. В Кремле уточнять темы предстоящего разговора отказались.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».