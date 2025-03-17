Президент КХЛ: «Локомотив» по праву стал лучшей командой регулярного чемпионата

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил ярославский ХК «Локомотив» и его болельщиков с завоеванием первого для команды Кубка Континента им. Тихонова. Комментарий господина Морозова приводит КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что железнодорожники 17 марта обыграли «Адмирал» и стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок. На счету «Локомотива» 98 очков за 66 игр. Ярославцы стали недосягаемы для ближайшего конкурента челябинского «Трактора».

«Ярославцы вслед за Кубком Открытия выиграли еще один трофей в сезоне, по праву став лучшей командой регулярного чемпионата. На всей его дистанции "Локомотив" показывал стабильный хоккей. Команда с первых недель сезона вышла на первое место в турнирной таблице и заслуженно стала обладателем Кубка Континента»,— прокомментировал президент КХЛ.

Алла Чижова