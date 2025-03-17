ЕДДС: причиной запаха гари в Краснодаре могут быть пожары в Адыгее

Источником сильного запаха гари в воздухе нескольких районов Краснодара могут быть пожары в соседнем Теучежском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба городской ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Диспетчер службы «01» подтвердил, что на территории краевой столицы возгораний на открытой местности не зафиксировано. Представители МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что источником дыма могут являться очаги пожара в Адыгее.

О неприятном запахе гари стало известно вечером 17 марта. Как сообщали корреспонденты «Ъ-Кубань», специфический аромат ощущается в центре города, районе Гидростроя, Комсомольском микрорайоне, территории Камвольно-суконного комбината и других частях краевой столицы.

Согласно данным сервиса «iqair», превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Краснодара не зафиксировано. Содержание мелких частиц PM2.5 находится в пределах норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Официальные комментарии от представителей Росприроднадзора по данной ситуации пока не поступали.

Нурий Бзасежев