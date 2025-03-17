Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске нарушил график вывоза мусора в Геленджике

Региональный оператор ООО «ЭкоЮг» не соблюдает график вывоза отходов в Геленджике и окрестностях из-за пожара на полигоне ТБО в Новороссийске. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, возгорание привело к временной приостановке приема мусоровозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сейчас продолжается ликвидация возгорания. Задействованы шесть автоцистерн, 14 водовозов, 15 самосвалов, два бульдозера, два экскаватора и штабная машина.

За время тушения самосвалами совершено 1,4 тыс. рейсов и доставлено 22 тыс. куб. м грунта для отсыпки очагов пламени. Пожарные также активно проливают территорию водой.

Глава Геленджика Алексей Богодистов призвал местных жителей воздержаться от выброса крупногабаритного мусора на контейнерные площадки и придомовую территорию. По его словам, желающие могут сообщить о необходимости вывоза отходов по телефону: +7(918)645-01-60. Обращения принимается в устной и письменной формах.

Пожар на полигоне возник 13 марта. На территории жилой застройки станицы Натухаевской зафиксированы превышения ПДК по взвешенным веществам, в районе дачного поселка Щелба — по угарному газу и диоксиду серы.

Нурий Бзасежев