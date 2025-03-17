Госдеп: США хотят добиться устойчивого мира на Украине

Для достижения устойчивого мира на Украине, к которому стремятся США и весь мир, необходимо сначала прекратить боевые действия, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс. По ее словам, на это нацелены дипломатические усилия американского госсекретаря Марко Рубио и предстоящие контакты президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Для того чтобы иметь возможность говорить о мире, о том, как мы можем добиться того, чтобы это был устойчивый мир, а не что-то продолжительностью шесть месяцев или даже год-два, нужно, чтобы прекратились убийства. Должны прекратиться стрельба, убийства, и именно на это были направлены наши усилия: сначала в Эр-Рияде с российской делегацией, а затем, разумеется, в Джидде с украинцами»,— сказала Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox Business (цитата по ТАСС).

Госпожа Брюс подчеркнула, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным необходим, чтобы «Россия согласилась на прекращение огня» и стороны «могли перейти к делу».

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. Вслед за этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, чтобы узнать позицию России по этому вопросу. Российский президент говорил, что Россия согласна на приостановку боевых действий, но необходимо согласовать множество нюансов.

О контактах США и России по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян