Несостоятельный и несуществующий

Конкурсное производство ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» продлили на полгода. Активы предприятия, общей стоимостью около 1,8 млн руб. остаются нереализованными. Кредиторская задолженность общества, по предоставленной суду информации, превышает 72 млн руб. Владелец санатория Евгений Куделя в настоящий момент находится под арестом по обвинению в хищении газа на 75 млн руб. По адресу санатория «Минеральные Воды-2» сейчас успешно функционирует и продает путевки санаторий «Елизавета-Минеральные Воды» с регистрацией в Алуште.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края продлил на два месяца процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”». Следующее заседание суда по делу о банкротстве общества должно состояться 29 августа 2025 года. Об этом в ЕФРСБ сообщает конкурсный управляющий банкрота Владимир Болоцких.

Процедура банкротства ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» была санкционирована арбитражным судом Ставрополья 11 сентября 2023 года по заявлению Межрайонной ИФНС России №14 по краю. Основанием для обращения в суд послужило наличие задолженности санатория по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в размере 914,9 тыс. руб. (769,2 тыс. руб. — основной долг и 145,7 тыс. руб. — пени). Как следует из документов арбитража, суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что должника следует признать несостоятельным с применением упрощенной процедуры банкротства.

Согласно бухгалтерскому отчету, по состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость активов ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» превышала 17 млн руб. При этом сумма кредиторской задолженности общества составляла 72,3 млн руб. По данным протокола осмотра санатория в поселке Новотерский, предоставленном суду, по указанному адресу (ул.Бештаугорская, 3) находится ООО «Елизавета-Минеральные Воды», а производственную деятельность ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» не осуществлял на тот момент более полутора лет.

«Факт отсутствия предпринимательской деятельности подтвердил должник в направленном в материалы дела отзыве. Суд также установил, что последний бухгалтерский баланс был представлен должником в налоговый орган за 2021 год, а декларация по налогу на прибыль содержит нулевые значения. Кроме того, в отношении должника возбуждено большое количество исполнительных производств. Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у общества признаков действующего юридического лица. Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что должник подлежит признанию банкротом с применением в отношение него упрощенной процедуры банкротства», — говорится в решении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий «Минеральные Воды-2» зарегистрировано в Минераловодском районе в 2012 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — санаторно-курортная организация. Последние финансовые показатели предприятия датируются 2021 годом, когда его выручка составила 82 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2"» является Евгений Куделя.

Как писал «Ъ», 23 марта 2024 года Ленинский райсуд Ставрополя отправил 76-летнего Евгения Куделю под арест по обвинению в хищении газа мимо прибора учета (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Силовики выяснили, что на нужды санатория в 2016–2017 году из незаконной врезки было выкачано более 9 млн кубометров голубого топлива, а ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» составил 75,5 млн рублей. Защита господина Кудели утверждала, что санаторий пользовался другим трубопроводом и у них не было нужды воровать природные ресурсы.

Кроме того, адвокаты обратили внимание на возраст и состояние здоровья своего подзащитного, которые, по их мнению, не были учтены при назначении меры пресечения. Тем не менее суд апелляционной инстанции оставил фигуранта под стражей, после чего мера пресечения неоднократно продлевалась краевым арбитражным судом.

Вместе с Евгением Куделей в марте 2024 года в СИЗО по обвинению в вымогательстве доли предприятия по разливу минеральной воды «Новотерская целебная» на сумму около 70 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) отправился еще один, по версии следствия, владелец санатория «Минеральные Воды-2», бывший премьер КЧР Владимир Кайшев. Кроме того, был арестован директор департамента социально-экономического развития СКФО в Министерстве экономразвития РФ Игорь Храновский. Ему предъявили обвинение в том, что он якобы подготовил документы по отчуждению скважины минеральной воды (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ноябре прошлого года Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства имущества господина Храновского, а также других фигурантов дела.

Интересно, что по адресу санатория-банкрота «Минеральные Воды-2» (Ставропольский край, Минераловодский ГО, пос. Новотерский, Бештаугорская улица, 3) на сегодняшний день функционирует санаторий «Елизавета-Минеральные Воды». По данным «СПАРК-Интерфакс», одноименное ООО зарегистрировано по адресу фактического месторасположения в 2023 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Бенефециар — Артем Мачульский, владелец крымского ООО «Юпро Групп» (отели в Алуште, Анапе, Джубге, Феодосии и др.). Выручка санатория по итогам 2023 года составила 421,7 млн руб., чистая прибыль — 11,3 млн руб.

По данным инвентаризации основных средств ООО «Санаторий “Минеральный Воды-2”», на балансе общества лишь техника рыночной стоимостью около 1,8 млн руб. На протяжении 2024 года холодильники, стиральные машины, пожарная сигнализация и прочее имущество банкрота с разной степенью востребованности выставлялось на торги.

Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», констатирует, что сейчас дело о банкротстве санатория «Минеральный Воды-2» идет полным ходом. «В банкротстве будет реализовано все. Очередность зависит от массы факторов — что-то успевают продать быстрее, что-то — медленнее», — говорит юрист.

По мнению управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, продление процедуры конкурсного производства санатория на шесть месяцев довольно типичная ситуация при банкротстве компаний в сфере санаторно-курортного бизнеса. «Оценивая шансы банкротного производства, можно предположить, что процедура проходит с определенными сложностями, так как продление на шесть месяцев — значительный период, который может указывать на наличие комплексных проблем в процессе реализации имущества должника или взыскания дебиторской задолженности», — резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко