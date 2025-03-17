На Урале заболеваемость ОРВИ на 81% выше среднего многолетнего уровня

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 54,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 14% больше, чем на прошлой неделе, и на 81,7% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 54,6% заболевших составляют дети. В структуре заболеваемости доминируют вирусы гриппа, сезонные коронавирусы и риновирусы.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном и городском округе Рефтинском. В Екатеринбурге зарегистрировано 26,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 7,3% выше прошлой недели и на 87,7% выше среднего многолетнего уровня.

Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию и организует дополнительные мероприятия для снижения интенсивности эпидпроцесса.

Напомним, месяц назад в Свердловской области было зарегистрировано 35,6 тыс. случаев ОРВИ, а в Екатеринбурге было зафиксировано 17,3 тыс. случаев.

Полина Щуцкая