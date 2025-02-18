Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области повысилась на 7,7% за неделю

За последнюю неделю в Свердловской области зарегистрировано 35,6 тыс. случаев ОРВИ, что на 7,7% больше уровня предыдущей недели, но на 10,4% ниже среднего многолетнего значения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ остается в пределах среднего многолетнего уровня, при этом большинство заболевших — дети, их доля составляет 58,9%. В ходе лабораторного мониторинга были выявлены различные вирусы, включая грипп А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, боковирусы, метапневмовирусы и вирусы парагриппа.

В ЗАТО Свободном, Уральском, Кировграде, Невьянске, Арамиле и Сысерти заболеваемость превышает среднеобластной уровень. В Екатеринбурге зафиксировано 17,3 тыс. случаев ОРВИ, что на 4,8% больше показателей прошлой недели, но на 8% ниже среднего многолетнего значения. Эпидемиологи Роспотребнадзора считают текущую ситуацию прогнозируемой и управляемой.

Напомним, из-за возросшей заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге на карантин закрыли 59 групп в 45 детских садах — из них за неделю ограничения наложили на девять групп, также на карантин всего закрыто 17 классов в 13 школах.

Ирина Пичурина