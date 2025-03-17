Беглов наградил главу ГУ МВД Плугина знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил начальника регионального ГУ МВД Романа Плугина знаком отличия «За заслуги перед СанктПетербургом». О вручении награды руководителю полицейского главка в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин во время отчета в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин во время отчета в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Награды господин Плугин удостоен «за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории Санкт-Петербурга и в связи с 50-летием со дня рождения», уточнили в городской администрации.

Господин Беглов поздравил начальника ГУ МВД с юбилеем и наградой, пожелав новых успехов в служении России и Санкт-Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов также наградил за заслуги перед Петербургом певицу Зару.

Андрей Цедрик