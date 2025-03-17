Глава КТК доложил министру энергетики Казахстана о ремонте НПС «Кропоткинская»

Генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Николай Горбань в ходе встречи рассказал министру энергетики Казахстана Алмасадаму Саткалиеву о ходе восстановления нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Руководитель КТК также доложил о сотрудничестве с акционерами и подрядчиками по вопросам реконструкции объекта. Господин Горбань назвал планируемые сроки завершения ремонтных работ — по предварительным оценкам, восстановление займет полтора-два месяца.

По словам главы компании, с января по 11 марта 2025 года через систему «Тенгиз — Новороссийск» транспортировано 13,5 млн тонн нефти, с Морского терминала отправлено 118 танкеров. За 2024 год объем отгрузки нефти на терминале достиг 63 млн тонн, выручка составила 2,3 млрд долларов, а акционеры получили 1,3 млрд долларов дивидендов. В казахстанский бюджет поступило 85 млн долларов налоговых платежей.

НПС «Кропоткинская» подверглась нападению беспилотников в ночь на 17 февраля. Объект атаковали семь БПЛА самолетного типа со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Станцию экстренно отключили.

Президент России Владимир Путин связал нападение на объект КТК с санкциями Евросоюза и выразил уверенность, что ВСУ не могли самостоятельно спланировать и осуществить атаку.

АО «КТК-Р» было основано в 1997 году в Новороссийске. Компания занимается транспортировкой нефти по трубопроводам. Трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в Казахстане и России. Она соединяет ключевые нефтяные месторождения на западе Казахстана, включая Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, с российскими месторождениями на шельфе Каспийского моря и морским нефтетерминалом близ Новороссийска.

Анна Гречко