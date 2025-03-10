Курьера на электровелосипеде сбили на пересечении Суворовского и 8-й Советской

Полиция проводит проверку по факту ДТП в центре Петербурга, в котором пострадал курьер. Он пересекал перекресток на электросамокате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла 10 марта в 13:29 на пересечении 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта. Поворачивающий налево автомобиль Lada Largus сбил курьера на электровелосипеде.

В результате столкновения мужчина-доставщик получил травмы и был госпитализирован, предположительно, в состоянии средней степени тяжести. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что иномарка сбила выбежавшего на дорогу трехлетнего ребенка на Херсонской улице. Несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Цедрик