«Яблоко» призвало Путина отклонить закон о муниципальной реформе

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с призывом отклонить закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщила сегодня, 17 марта, пресс-служба партии. 14 марта новый закон о местном самоуправлении (МСУ) был одобрен Советом федерации и отправился на подпись президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Рыбаков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Рыбаков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Партия "Яблоко" считает указанный федеральный закон противоречащим принципам Конституции, подменяющим конституционный принцип независимости и самостоятельности местного самоуправления прямым подчинением органам государственной власти субъектов РФ»,— говорится в обращении. В частности, господин Рыбаков указывает на то, что, согласно одной из норм закона, «глава муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность». Это, по мнению «яблочника», противоречит статьям 12 и 132 Конституции РФ, которые устанавливают, что органы МСУ не входят в систему органов государственной власти и призваны осуществлять с ними взаимодействие.

В результате, как полагает партия «Яблоко», одобренный парламентом закон устанавливает «полное огосударствление» МСУ, окончательно превращает его «в нижний и фактически бесправный уровень государственной власти» и «расширяет пропасть между органами власти и обществом».

Божена Иванова