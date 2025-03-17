На АПК Орловской области в 2025 году выделят 1,5 млрд рублей

На развитие сельского хозяйства Орловской области в 2025 году планируется выделить 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании облправительства. Из этой суммы 1,32 млрд руб. составят средства федерального бюджета, а оставшиеся 184 млн руб. — облбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Департамент сельского хозяйства региона направил в Минсельхоз РФ 136 заявок на льготные краткосрочные кредиты для аграриев на 6,2 млрд руб. в сумме. По льготным инвестиционным кредитам от области поступило 12 заявок на 3 млрд руб. В приоритете находятся растениеводство, молочное скотоводство и малые формы хозяйствования в АПК.

Также в регионе начались конкурсные отборы получателей субсидий на 590 млн руб. Деньги выделены на элитное семеноводство, сельскохозяйственное страхование, мясное скотоводство и племенное животноводство. Кроме того, в марте орловским производителям из сектора АПК перечистят 165 млн руб.

В конце февраля сообщалось, что в 2025 на сельское хозяйство в Липецкой области выделят 6,5 млрд рублей.

Егор Якимов