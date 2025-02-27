В 2025 году на АПК в Липецкой области выделят 6,5 млрд рублей

На поддержку сельхозпредприятий Липецкой области в 2025 году из бюджетов разных уровней будет выделено 6,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи губернатора Игоря Артамонова с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

«Несмотря на майские заморозки и засуху, по итогам 2024 года объем производства в сельском хозяйстве составил 202,7 млрд руб. По ряду направлений мы стабильно в тройке крупнейших производителей России»,— отметил губернатор.

В прошлом году на развитие АПК в регионе из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд руб. Отмечается, что Липецкая область занимает лидирующие позиции в РФ по производству сои, сахара и растительных масел, а в ЦФО является одним из основных производителей продовольствия.

Егор Якимов