Пострадавшая в ДТП в Луге пенсионерка скончалась в больнице от сердечного приступа

Жительница Луги в возрасте 83 лет попала под колеса спецтранспорта утром 16 марта. Из-за ДТП в Ленобласти она попала в больницу, где впоследствии скончалась, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

У дома 8 по Набережной улице автомобиль «Макар», за рулем которого был 64-летний водитель, наехал на пешехода при движении задним ходом. У пенсионерки выявили перелом плеча и травму головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Позже она скончалась в медучреждении. Предварительно, причиной стал сердечный приступ.

Полиция Ленобласти ведет проверки по факту аварии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в аварии на улице Ижорского Батальона пострадала 15-летняя девушка.

Татьяна Титаева