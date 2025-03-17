ЕС ищет возможность присоединиться к переговорам по Украине

Евросоюз ищет возможность присоединиться к переговорам по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, пока, однако, реальных возможностей сделать это не представляется в силу отсутствия площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы обсуждаем такую возможность с различными партнерами,— сказала госпожа Каллас в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).— Но пока это не более чем челночная дипломатия, поскольку отсутствует стол переговоров».

Сегодня, 17 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести очередной телефонный разговор.

13 марта Владимир Путин принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа, через которого передал информацию и «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа. После переговоров в Москве господин Уиткофф признал, что в переговорах США и России по Украине «дистанция сокращается». Он заявил, что президент США ожидает достижения договоренности о прекращении огня «в течение нескольких недель».

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Анастасия Домбицкая