Пожар в доме на Советском проспекте привел к госпитализации петербуржца

Квартирный пожар в доме 18 по Советскому проспекту тушили утром 17 марта. Из-за происшествия в больницу доставили жителя Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили вызов по возгоранию в 8:21. Огонь возник на балконе однокомнатной квартиры, распространился на один квадратный метр. Спустя 14 минут пожар был ликвидирован силами 12 специалистов.

Несмотря на небольшую площадь возгорания, пострадал петербуржец. Его госпитализировали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 16 марта пожарные потушили квартиру на Невском проспекте. Площадь возгорания тогда составила 20 «квадратов».

Татьяна Титаева