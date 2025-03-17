Двоих бывших инспекторов Ростехнадзора осудили за взятки

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов Волжско-Окского управления Ростехнадзора, обвиненных в получении взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

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По фабуле дела, в 2021-2022 годах фигуранты получили 225 тыс. руб. от представителей поднадзорных организаций за незаконное бездействие и невыезды на плановые проверки, а также положительные акты проверок. Суд назначил им семь и десять лет колонии строгого режима соответственно.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородском райсуде рассматриваются уголовные дела бывшего начальника отдела по надзору за теплоснабжением Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина и инспектора Сергея Девяткина. Их обвинили в получении взяток за ускоренное прохождение аттестации работников промышленных предприятий и организации системы поборов с учебных центров за успешную проверку знаний. Третьего участника преступной схемы Сергея Кулькова суд приговорил к семи годам колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб., а предполагаемый организатор – экс-замглавы управления Денис Шакиров – отправился на СВО.

Владимир Зубарев