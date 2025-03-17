В краевом минкульте опровергли информацию о назначении креативного директора PERMM

Архитектор Александр Леонов не был назначен на должность креативного директора музея современного искусства PERMM. Об этом сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минкульте. В ведомстве уточнили, что господин Леонов займется подготовкой ряда новых выставочных проектов музея, в том числе будет курировать выставку, посвященную инсталляции художника Александра Бродского «Ротонда».

Ранее сообщалось, что Александр Леонов, работавший в 2023 году над проектом адаптации автосалона Mercedes под музейные нужды, назначен креативным директором PERMM.