Американцы поддерживают Украину и Трампа

49% опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп симпатизирует России в ее военном конфликте с Украиной, 35% — что он не поддерживает ни одну из сторон. 8% заявили, что господин Трамп принимает сторону Украины. Это данные из опроса телеканала NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters

При этом симпатии самих американцев — на стороне Украины: о ее поддержке заявили 61% опрошенных, на стороне России — 2%, 35% заявили, что не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Влияние господина Трампа на политику США в отношении украинского кризиса 41% опрошенных оценили как позитивное, 34% — негативное, 22% считают, что президент никак эту политику не изменил.

Из того же опроса следует, что 47% американцев поддерживают Дональда Трампа — это рекордный показатель за оба его срока. 51% опрошенных не поддерживают господина Трампа.

Опрос был проведен NBC News 7–11 марта, в нем приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей.

Яна Рождественская