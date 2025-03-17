Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордного значения

NBC News провел опрос среди граждан США. 47% опрошенных выразили поддержку нынешнему президенту Дональду Трампу. Это стало рекордом по одобрению господина Трампа с начала его вступления в должность. Во время первого президентского срока в 2019 году его деятельность положительно оценивали в среднем 44% американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

При этом 51% респондентов негативно относятся к политике Дональда Трампа. Также большинство избирателей (54%) не одобряют первые экономические решения господина Трампа на посту президента. 55% не удовлетворены и тем, как глава Белого дома справляется с инфляционным давлением.

Опрошенные американцы разделились поровну в вопросе партийных предпочтений, несмотря на понижение рейтинга демократов в 2025 году. Чуть меньше половины граждан считают, что сейчас США находятся на верном пути. 55% избирателей, как утверждает NBC News, одобряют нынешнюю миграционную политику господина Трампа. Примерно столь же американцев активно поддерживают реформы администрации Дональда Трампа, 25%, напротив, не согласны с ними, а 18% не видят никаких изменений вообще.

К концу февраля, согласно Real Clear Polling, средний рейтинг Дональда Трампа достиг 49,3%. Компания Gallup сообщала, что деятельность президента поддерживают 45% граждан США, заметив: с 1953 года у всех американских руководителей по итогам первого месяца правления показатели были выше.

Подробности — в материале «Ъ» «Когда демократы бездействуют».