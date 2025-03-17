Фицо: Словакия не направит Украине ни цента

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что республика не намерена участвовать ни в каких военных миссиях на Украине и не выделит на помощь ей «ни цента». При этом он отметил, что Братислава сосредоточится на совместных проектах с Киевом, которые будут взаимовыгодными для обеих стран. Господин Фицо подчеркнул важность восстановления транзита газа через Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Словакия не примет участия ни в какой военной миссии на Украине и не направит на военную помощь ей ни цента»,— написал словацкий премьер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, власти республики выступают за проведение очередного совместного заседания правительств Словакии и Украины в формате консультаций.

Господин Фицо выразил мнение, что без возобновления транзита газа через Украину европейские страны «никогда не будут конкурентоспособными». Братислава намерена продолжать дипломатические усилия для восстановления этого транзита, добавил премьер-министр.

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. В январе господин Фицо грозился заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза, если она не возобновит поставки газа. Сегодня, 17 марта, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИДов ЕС не согласовали пакет помощи Украине.

О планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».