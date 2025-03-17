Замглавы МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади встретился в Вене с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы, касающиеся иранской ядерной программы и отмены санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«У меня был откровенный и конструктивный разговор с генеральным директором МАГАТЭ. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Ирана и МАГАТЭ, решение двух оставшихся проблем — безопасность ядерных объектов и последние события вокруг ядерной программы, а также отмена санкций»,— написал Казем Гарибабади в соцсети X.

В 2018 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий — многостороннего договора, который ослаблял санкции против Ирана в обмен на оптимизацию его ядерной программы. Среди всего прочего документ вводил усиленные международные инспекции на объектах всей цепочки ядерного производства. После выхода США из соглашения Тегеран ограничил доступ инспекторов к своей инфраструктуре.

В пятницу представители МИД Ирана провели переговоры по иранской ядерной программе с китайскими и российскими коллегами. На встрече присутствовал в том числе замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В совместном заявлении сообщалось, что стороны «провели углубленное обсуждение актуального состояния дел относительно иранской ядерной программы и отмены санкций».

Источники Bloomberg сообщали, что США попросили Россию выступить посредником в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерной программе. По данным агентства, российские власти согласились помочь в этом вопросе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Лусине Баласян