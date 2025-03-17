Станцию «Владимирская» открыли на вход

Станция метро «Владимирская» вновь работает в обычном режиме. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе петербургской подземки.

Станция была закрыта на вход и выход в течение более чем 20 минут. Сообщение об ограничениях в работе вестибюля появилось в Telegram-канале метрополитена в 15:36. Причины временного закрытия станции в публикации не назывались.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль станции метрополитена «Горьковская» будут закрывать по утрам в рабочие дни до 24 апреля.

Дарья Астанина