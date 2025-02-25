Вход на станцию «Горьковская» будут закрывать утром по будням

В связи с капитальным ремонтом эскалатора вход в вестибюль станции метрополитена «Горьковская» будут закрывать утром в рабочие дни. Это продлится до 24 апреля, сообщили в пресс-службе подземки Санкт-Петербурга.

Изменения в режиме работы станции вступят в силу с 26 февраля. Пассажиры не смогут спуститься в метро на «Горьковской» с 8:10 до 9:50. При этом с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен. Вестибюль будет закрыт на вход и выход 22 марта.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока»,— добавили в пресс-службе метрополитена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Горьковская» 18 и 19 января закрывали на вход для пассажиров.

Татьяна Титаева