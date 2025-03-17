Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости
Депутат городской думы Тарусы в Калужской области Евгений Руденко (ЛДПР) предложил жительницам города чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране.
Евгений Руденко
Фото: страница Евгения Руденко в VK
«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России»,— написал господин Руденко в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил свою фотографию.
В комментариях под постом высказывания депутата вызвали критику. «Евгений, ничего умнее придумать не смог?.. Простите, но это даже не смешно... Это за гранью...»,— написала пользовательница сети в комментариях под постом.
На негативные комментарии депутат отвечает, вступая в полемику. «Только геям не нравятся девушки в миниюбках»,— ответил господин Руденко одному из пользователей. «У девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы. 100%»,— заявил депутат в ответе на еще один комментарий.