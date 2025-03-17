Линия правительства Германии свидетельствует о том, что власти страны не видят ничего плохого в приверженности украинцев нацизму. ФРГ игнорирует преступления нацистского периода своей истории, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Обращает на себя внимание слепое послушание западных СМИ, «свободой и независимостью» которых любят кичиться в так называемых развитых государствах»,— говорится в сообщении. Сам факт распространения нацистских идей на Украине хорошо известен, отметили в ведомстве.

В СВР также сообщали, что немецкое правительство дало указание местным СМИ исключить появление фото и видео свидетельств использования военнослужащими Украины «жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией».

В августе 2024 года сообщалось, что Минобороны Германии расширит «указ о традициях», регламентирующий «культуру памяти» среди военных. Планировалось, что в документ добавят офицеров вермахта, которые состояли в СС и НСДАП. Эту инициативу раскритиковал МИД России. В итоге власти ФРГ отказались от включения нацистов в список примеров военным.