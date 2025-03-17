Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что власти ведущих стран Запада принимают «жесткие административные меры», чтобы скрыть широкое распространения нацистской идеологии на Украине. По версии СВР, немецкое правительство дало указание местным СМИ исключить появление фото и видео свидетельств использования военнослужащими Украины «жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией».

Согласно пресс-релизу СВР, немецким журналистам при записи репортажей с участием украинцев, «носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия», предписано вежливо попросить их на время съемок «удалить агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий». Российская разведка уверяет, что в противном случае немецкие журналисты понесут «всю полноту ответственности, вплоть до уголовной». Конкретные примеры подобных инцидентов ведомство не привело.

В августе 2024 года сообщалось, что Минобороны Германии расширит «указ о традициях», регламентирующий «культуру памяти» среди военных. Планировалось, что в документ добавят офицеров вермахта, которые состояли в СС и НСДАП. Эту инициативу раскритиковал МИД России. В итоге власти ФРГ отказались от включения нацистов в список примеров военным.