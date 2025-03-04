С улиц Петербурга за неделю вывезли на утилизацию 32 тыс. кубометров снега

За прошедшую неделю с проезжей части и тротуаров в Петербурге вывезли и отправили на утилизацию 32 тыс. куб. метров снега, почти 1 тыс. кубометров мусора и 900 тонн смета. Такими данными поделились в городском комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Помимо этого, за семь дней коммунальные бригады прочистили почти 5,5 тыс. патрубков ливневой канализации.

В настоящий момент петербургские улицы приводит в порядок в общей сложности 681 единица техники и 1075 работников ручного труда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Жилинспекция Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе по уборке снега у 53 управляющих компаний.

Андрей Цедрик