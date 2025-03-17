Театр драмы в Челябинске отменил спектакли из-за проблем с подвесным потолком

В Челябинске театр драмы имени Наума Орлова временно закрыт для зрителей по техническим причинам. Причиной стало провисание подвесного потолка в фойе недавно отремонтированного здания. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

О временной приостановке показов спектаклей по техническим причинам театр сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 16 марта. «Наша команда уже работает над устранением неполадок, чтобы как можно скорее вновь распахнуть двери нашего театра для вас»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства культуры Челябинской области пояснили, что в субботу, 15 марта, руководство театра обнаружило провисание одного сегмента подвесного потолка в фойе на первом этаже. На место вызвали подрядчика, монтировавшего конструкцию. В результате было принято решение ее полностью разобрать, чтобы установить причины случившегося.

«Сегодня экспертами будет дано заключение о причине провисания. После понимания причины подрядчик готов приступить к монтажу потолка. В течение недели потолок театра будет восстановлен. Возобновить работу планируем в максимально короткие сроки»,— сообщает пресс-служба минкульта региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года театр драмы имени Наума Орлова открылся после масштабного капитального ремонта. Два года здание было закрыто для зрителей.