Рассел. Курт Рассел

Один из главных экшен-актеров сразу нескольких поколений, Курт Рассел отмечает свое 75-летие. «Побег из Нью-Йорка», «За бортом», «Доказательство смерти» — в послужном списке Рассела запоминающихся ролей точно хватает. Помимо карьеры, семью он тоже построил как в кино. Главная женщина его жизни — актриса Голди Хоун, с которой он познакомился еще в 16 лет. Они до сих пор вместе, и у них несколько детей. Вспоминаем лучшие роли Курта Рассела в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Курт Рассел на премьере проекта Apple+ «Монарх: Наследие монстров» (8 июня 2024) Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Курт Рассел на съемках проекта «Пушки в пустоши», 1968 год Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images Курт Рассел (слева) на съемках фильма «Компьютер в кроссовках» (1969 год) Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images Курт Рассел в роли Моргана Бодина в телесериале «Поиски», 1976 год Фото: East News В образе Элвиса Пресли для телефильма «Элвис» Джона Карпентера (1979 год) Фото: East News Курт Рассел и певица и актриса Дебби Харри (1981) Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images Курт Рассел на съемках фильма «Нечто» (1982) Фото: East News Мерил Стрип, Курт Рассел и Шер на съемках фильма «Силквуд» (1983) Фото: East News Белинда Карлайл, Голди Хоун и Курт Рассел на съемках фильма «Дополнительная смена» (1984) Фото: East News Курт Рассел и Голди Хоун на съемках фильма «За бортом» (1987) Фото: East News Мэл Гибсон, Курт Рассел и Мишель Пфайффер на съемках фильма «Пьяный рассвет» (1988) Фото: East News Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Танго и Кэш» (1989) Фото: East News Курт Рассел в образе Змея Плискина, одного из своих самых известных персонажей. Фильм – «Побег из Нью-Йорка» (1990) Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images Курт Рассел на съемках фильма «Обратная тяга» (1991) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Капитан Рон» (1992) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Солдат» (1998) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Мечтатель» (2005) Фото: East News Тим Рот, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли на съемках фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (2015) Фото: East News Голди Хоун и Курт Рассел на Аллее славы в Голливуде (4 мая, 2017) Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney Курт Рассел в роли Санта Клауса на съемках фильма «Рождественские хроники 2» Фото: East News Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон на мероприятии The Goldie Hawn Foundation (27 сентября, 2024) Фото: JC Olivera / Variety / Getty Images Следующая фотография 1 / 21 Курт Рассел на премьере проекта Apple+ «Монарх: Наследие монстров» (8 июня 2024) Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Курт Рассел на съемках проекта «Пушки в пустоши», 1968 год Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images Курт Рассел (слева) на съемках фильма «Компьютер в кроссовках» (1969 год) Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images Курт Рассел в роли Моргана Бодина в телесериале «Поиски», 1976 год Фото: East News В образе Элвиса Пресли для телефильма «Элвис» Джона Карпентера (1979 год) Фото: East News Курт Рассел и певица и актриса Дебби Харри (1981) Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images Курт Рассел на съемках фильма «Нечто» (1982) Фото: East News Мерил Стрип, Курт Рассел и Шер на съемках фильма «Силквуд» (1983) Фото: East News Белинда Карлайл, Голди Хоун и Курт Рассел на съемках фильма «Дополнительная смена» (1984) Фото: East News Курт Рассел и Голди Хоун на съемках фильма «За бортом» (1987) Фото: East News Мэл Гибсон, Курт Рассел и Мишель Пфайффер на съемках фильма «Пьяный рассвет» (1988) Фото: East News Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Танго и Кэш» (1989) Фото: East News Курт Рассел в образе Змея Плискина, одного из своих самых известных персонажей. Фильм – «Побег из Нью-Йорка» (1990) Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images Курт Рассел на съемках фильма «Обратная тяга» (1991) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Капитан Рон» (1992) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Солдат» (1998) Фото: East News Курт Рассел на съемках фильма «Мечтатель» (2005) Фото: East News Тим Рот, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли на съемках фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (2015) Фото: East News Голди Хоун и Курт Рассел на Аллее славы в Голливуде (4 мая, 2017) Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney Курт Рассел в роли Санта Клауса на съемках фильма «Рождественские хроники 2» Фото: East News Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон на мероприятии The Goldie Hawn Foundation (27 сентября, 2024) Фото: JC Olivera / Variety / Getty Images