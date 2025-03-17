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Коммерсантъ FM
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Рассел. Курт Рассел

Курту Расселу исполнилось 75 лет

Один из главных экшен-актеров сразу нескольких поколений, Курт Рассел отмечает свое 75-летие. «Побег из Нью-Йорка», «За бортом», «Доказательство смерти» — в послужном списке Рассела запоминающихся ролей точно хватает. Помимо карьеры, семью он тоже построил как в кино. Главная женщина его жизни — актриса Голди Хоун, с которой он познакомился еще в 16 лет. Они до сих пор вместе, и у них несколько детей. Вспоминаем лучшие роли Курта Рассела в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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Курт Рассел на премьере проекта Apple+ «Монарх: Наследие монстров» (8 июня 2024)

Курт Рассел на премьере проекта Apple+ «Монарх: Наследие монстров» (8 июня 2024)

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Курт Рассел на съемках проекта «Пушки в пустоши», 1968 год

Курт Рассел на съемках проекта «Пушки в пустоши», 1968 год

Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images

Курт Рассел (слева) на съемках фильма «Компьютер в кроссовках» (1969 год)

Курт Рассел (слева) на съемках фильма «Компьютер в кроссовках» (1969 год)

Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images

Курт Рассел в роли Моргана Бодина в телесериале «Поиски», 1976 год

Курт Рассел в роли Моргана Бодина в телесериале «Поиски», 1976 год

Фото: East News

В образе Элвиса Пресли для телефильма «Элвис» Джона Карпентера (1979 год)

В образе Элвиса Пресли для телефильма «Элвис» Джона Карпентера (1979 год)

Фото: East News

Курт Рассел и певица и актриса Дебби Харри (1981)

Курт Рассел и певица и актриса Дебби Харри (1981)

Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images

Курт Рассел на съемках фильма «Нечто» (1982)

Курт Рассел на съемках фильма «Нечто» (1982)

Фото: East News

Мерил Стрип, Курт Рассел и Шер на съемках фильма «Силквуд» (1983)

Мерил Стрип, Курт Рассел и Шер на съемках фильма «Силквуд» (1983)

Фото: East News

Белинда Карлайл, Голди Хоун и Курт Рассел на съемках фильма «Дополнительная смена» (1984)

Белинда Карлайл, Голди Хоун и Курт Рассел на съемках фильма «Дополнительная смена» (1984)

Фото: East News

Курт Рассел и Голди Хоун на съемках фильма «За бортом» (1987)

Курт Рассел и Голди Хоун на съемках фильма «За бортом» (1987)

Фото: East News

Мэл Гибсон, Курт Рассел и Мишель Пфайффер на съемках фильма «Пьяный рассвет» (1988)

Мэл Гибсон, Курт Рассел и Мишель Пфайффер на съемках фильма «Пьяный рассвет» (1988)

Фото: East News

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Танго и Кэш» (1989)

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Танго и Кэш» (1989)

Фото: East News

Курт Рассел в образе Змея Плискина, одного из своих самых известных персонажей. Фильм – «Побег из Нью-Йорка» (1990)

Курт Рассел в образе Змея Плискина, одного из своих самых известных персонажей. Фильм – «Побег из Нью-Йорка» (1990)

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Курт Рассел на съемках фильма «Обратная тяга» (1991)

Курт Рассел на съемках фильма «Обратная тяга» (1991)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Капитан Рон» (1992)

Курт Рассел на съемках фильма «Капитан Рон» (1992)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Солдат» (1998)

Курт Рассел на съемках фильма «Солдат» (1998)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Мечтатель» (2005)

Курт Рассел на съемках фильма «Мечтатель» (2005)

Фото: East News

Тим Рот, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли на съемках фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (2015)

Тим Рот, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли на съемках фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (2015)

Фото: East News

Голди Хоун и Курт Рассел на Аллее славы в Голливуде (4 мая, 2017)

Голди Хоун и Курт Рассел на Аллее славы в Голливуде (4 мая, 2017)

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Курт Рассел в роли Санта Клауса на съемках фильма «Рождественские хроники 2»

Курт Рассел в роли Санта Клауса на съемках фильма «Рождественские хроники 2»

Фото: East News

Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон на мероприятии The Goldie Hawn Foundation (27 сентября, 2024)

Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон на мероприятии The Goldie Hawn Foundation (27 сентября, 2024)

Фото: JC Olivera / Variety / Getty Images

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Курт Рассел на премьере проекта Apple+ «Монарх: Наследие монстров» (8 июня 2024)

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Курт Рассел на съемках проекта «Пушки в пустоши», 1968 год

Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images

Курт Рассел (слева) на съемках фильма «Компьютер в кроссовках» (1969 год)

Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images

Курт Рассел в роли Моргана Бодина в телесериале «Поиски», 1976 год

Фото: East News

В образе Элвиса Пресли для телефильма «Элвис» Джона Карпентера (1979 год)

Фото: East News

Курт Рассел и певица и актриса Дебби Харри (1981)

Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images

Курт Рассел на съемках фильма «Нечто» (1982)

Фото: East News

Мерил Стрип, Курт Рассел и Шер на съемках фильма «Силквуд» (1983)

Фото: East News

Белинда Карлайл, Голди Хоун и Курт Рассел на съемках фильма «Дополнительная смена» (1984)

Фото: East News

Курт Рассел и Голди Хоун на съемках фильма «За бортом» (1987)

Фото: East News

Мэл Гибсон, Курт Рассел и Мишель Пфайффер на съемках фильма «Пьяный рассвет» (1988)

Фото: East News

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Танго и Кэш» (1989)

Фото: East News

Курт Рассел в образе Змея Плискина, одного из своих самых известных персонажей. Фильм – «Побег из Нью-Йорка» (1990)

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Курт Рассел на съемках фильма «Обратная тяга» (1991)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Капитан Рон» (1992)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Солдат» (1998)

Фото: East News

Курт Рассел на съемках фильма «Мечтатель» (2005)

Фото: East News

Тим Рот, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли на съемках фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (2015)

Фото: East News

Голди Хоун и Курт Рассел на Аллее славы в Голливуде (4 мая, 2017)

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Курт Рассел в роли Санта Клауса на съемках фильма «Рождественские хроники 2»

Фото: East News

Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон на мероприятии The Goldie Hawn Foundation (27 сентября, 2024)

Фото: JC Olivera / Variety / Getty Images

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