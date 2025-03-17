Рассел. Курт Рассел
Курту Расселу исполнилось 75 лет
Один из главных экшен-актеров сразу нескольких поколений, Курт Рассел отмечает свое 75-летие. «Побег из Нью-Йорка», «За бортом», «Доказательство смерти» — в послужном списке Рассела запоминающихся ролей точно хватает. Помимо карьеры, семью он тоже построил как в кино. Главная женщина его жизни — актриса Голди Хоун, с которой он познакомился еще в 16 лет. Они до сих пор вместе, и у них несколько детей. Вспоминаем лучшие роли Курта Рассела в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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