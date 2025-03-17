Летом РЖД увеличит число рейсов в Адлер

ОАО «Российские железные дороги» расширит железнодорожное сообщение с Адлером в летний сезон 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В летний период в Адлер будут курсировать два новых поезда: №401/402 Анапа — Адлер и №572/571 Махачкала — Адлер. Это часть масштабного расширения железнодорожного сообщения с курортами черноморского побережья и Северного Кавказа, запланированного РЖД. В общей сложности компания назначит более 28,8 тыс. рейсов, что на 3% больше, чем летом 2024 года.

Кроме того, пассажирам станут доступны дополнительные направления. В частности, РЖД запустит поезд №250/249 Москва — Новороссийск и поезд №177/178 Санкт-Петербург — Симферополь. Также одноэтажные составы на ряде маршрутов заменят на двухэтажные, что увеличит вместимость вагонов. Это коснется поездов №156/155 и №152/151 Москва — Анапа, №271/272 Самара — Анапа и одного из составов поезда №168/167 Москва — Симферополь.

В РЖД подчеркнули, что при необходимости и наличии технических возможностей могут быть назначены дополнительные поезда и вагоны на популярные маршруты. Это особенно актуально на фоне прошлогоднего дефицита билетов, вызвавшего широкий резонанс среди туристов. В августе 2024 года СМИ сообщали о завышенных ценах и недостатке мест на поезда с черноморского побережья. В некоторых случаях билеты в Москву с пересадкой достигали стоимости в 73,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что с 1 мая электропоезд «Ласточка», курсирующий между Сочи и Гагрой, начнет следовать до Сухума. Составы будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром и возвращаться вечером.

Мария Удовик