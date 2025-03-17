В Свердловской области не смогли продать поселок за 55 млн рублей

В Свердловской области не смогли продать на торгах федеральное имущество на территории экспериментального поселка Зуброво в Полевском округе. Продажей занимался «Дом.РФ», за имущество просили 55,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Торги должны были состояться 14 марта, но, как указано на площадке, аукцион признали несостоявшимся, на участие в торгах не заявился ни один участник. «Председатель комиссии довел до сведения членов комиссии, что на дату окончания срока подачи, заявки на участие в аукционе не поступили»,– указано в документах.

Напомним, на продажу выставляли здания общей площадью 734,4 кв. м (два нежилых дома), три объекта незавершенного строительства общей площадью 568,1 кв. м, а также земельный участок площадью 10,8 тыс. кв. м, на котором и находятся объекты. Начальная цена составляет 55,7 млн руб.