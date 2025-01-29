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«Дом.РФ» продает экспериментальный поселок в Свердловской области за 55 млн руб.

В Свердловской области выставили на продажу федеральное имущество на территории экспериментального поселка Зуброво в Полевском округе. Как указано на площадке торгов, продажей занимается «Дом.РФ».

Фото: torgi.gov.ru

Фото: torgi.gov.ru

На торги выставили здания общей площадью 734,4 кв. м (два нежилых дома площадью 339 и 395 кв. м), три объекта незавершенного строительства общей площадью 568,1 кв. м, а также земельный участок площадью 10,8 тыс. кв. м, на котором и находятся объекты. Начальная цена составляет 55,7 млн руб. Шаг аукциона – 558 тыс. руб.

«Ближайшее окружение представлено преимущественно индивидуальными жилыми домами и базами отдыха, лесом, также в пешей доступности река Чусовая. Местоположение с точки зрения транспортной доступности: до ближайшей магистрали – Полевского тракта примерно 1,66 км, до ближайшей остановки общественного транспорта около 3,8 км»,– указано в документах.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 марта, аукцион пройдет 14 марта.

Мария Игнатова

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