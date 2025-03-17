В 2025 году в столице Татарстана планируется замена 459 лифтов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил глава Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Василий Лысачкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 2025 году заменят более 450 лифтов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ В Казани в 2025 году заменят более 450 лифтов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как уточнил мэр Казани Ильсур Метшин, большинство лифтов заменят в жилом массиве Азино в Советском районе, поскольку значительная часть из них была установлена еще в начале 1990-х годов.

«25 лет прошло, это предельный срок эксплуатации и продления эксплуатации шахт, всех механизмов лифта, поэтому в этом году мы массово меняем лифты именно в Азино», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на капремонт многоквартирных домов в Казани в 2025 году выделят более 4 млрд руб.

Дарья Сайфиева