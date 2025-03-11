Роспотребнадзор изъял из оборота в Петербурге более 6 тонн некачественной продукции

За 2024 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу изъяли свыше шести тонн некачественной продукции. Виновных лиц привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках контрольных мероприятий специалисты изучили более 4000 проб плодоовощной продукции. В ходе исследований проводили тесты по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям.

В 2% проб выявили несоответствие по микробиологическим маркерам, менее 1% не прошли анализ по санитарно-химическим и физико-химическим показателям. ГМО и радиоактивные вещества в продукции не обнаружены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за проблем с исследованием на качество в Петербург не пустили 56 тонн кунжута.

Татьяна Титаева