РЕН ТВ: бывшего актера Театра на Таганке Трусова задержали с наркотиками

Экс-актера Театра на Таганке Дмитрия Трусова задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. Вещества нашли у артиста в машине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Трусов

Фото: страница Дмитрия Трусова в VK Дмитрий Трусов

Фото: страница Дмитрия Трусова в VK

По данным издания, вечером 16 марта на улице 1905 года сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находился Дмитрий Трусов. «При обыске у 35-летнего актера был обнаружен сверток с наркотиками»,— сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, с 5 декабря 2022 года Дмитрий Трусов не сотрудничает с театром. «Хотелось бы обратить внимание на некорректную информацию СМИ. С 5 декабря 2022 года Дмитрий Трусов артистом труппы Театра на Таганке не является»,— уточнили в пресс-службе.

Дмитрий Трусов известен участием в съемках короткометражного фильма «Аджика» режиссера Сергея Целикова, а также ролью в сериале «Начальник разведки» режиссера Кирилла Белевича.