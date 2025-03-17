МВД увеличило часы приема заявлений для желающих урегулировать статус мигранта

Паспортно-визовый сервис МВД перешел на новый режим работы из-за большого потока заявителей, желающих узаконить пребывание в России, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, сейчас в филиалах страны введено дополнительное время для оказания услуг по миграции.

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«Продолжительность рабочего дня, в том числе по субботам, зависит от региона. Во избежание очередей просим выбирать оптимальное для приема время. Самыми загруженными являются утренние часы»,— написала она в Telegram-канале.

Иностранцы вправе узаконить свое нахождение на территории России до 30 апреля 2025 года. После этого срока мигранты, находящиеся в стране незаконно, будут внесены в реестр контролируемых лиц. Находящиеся в реестре ограничиваются в правах. Им, например, запрещается регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

О реестре — в материале «Ъ» «Высылаемых мигрантов включили в сеть».

Полина Мотызлевская