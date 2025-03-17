Пятиклассница получила закрытый перелом после падения на стройке в Кингисеппе

Полиция устанавливает обстоятельства падения 11-летней девочки с высоты на приостановленной стройке в Кингисеппе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 16 марта в полицию поступило сообщении о том, что школьница доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. У девочки диагностировали закрытый перелом бедра и ушиб позвоночника.

По данным правоохранительных органов, она получила эти травмы, упав с высоты третьего этажа в недостроенном здании неподалеку от дома 47 по проспекту Карла Маркса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургского пятиклассника госпитализировали с отравлением «Кротом».

Артемий Чулков