Петербургского пятиклассника госпитализировали с отравлением «Кротом»

Пятиклассник отравился средством «Крот» в ходе химического эксперимента, сообщает «Фонтанка». Несовершеннолетнего доставили в детскую больницу имени Филатова со стадиона школы № 325 в Альпийском переулке днем 11 марта.

Школьник пояснил, что решил сделать глоток из пластиковой бутылки из любопытства. Затем он почувствовал сильную боль и жжение. Медики диагностировали у 11-летнего пострадавшего химический ожог пищевода, его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас пятиклассник находится в реанимации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петродворцовый районный суд взыскал с одной из школ города 100 тыс. рублей в пользу ученика Саши, который получил тяжелую травму на перемене. У молодого человека диагностировали перелом носа со смещением.

Андрей Маркелов