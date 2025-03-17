В Прикамье «Мегафон» обеспечил интернетом более 15 км дорог

«Мегафон» обеспечил мобильной связью и интернетом свыше 15 км автодорог регионального и межмуниципального значения в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба оператора, новое телеком-оборудование установлено в Уинском округе, а также в Осинском и Чайковском округах. Проект реализован в рамках госконтракта по заказу краевого министерства информационного развития и связи.

Новое покрытие появилось на автодороге Оса — Чернушка неподалеку от деревни Сосновка. Также налажена связь на трассе, ведущей из Осы в Чайковский в районе деревни Красная Горка. Кроме этого, телеком-оборудование появилось на обходе Чайковского. Оператор установил три базовые станции на высоте 50 м. В «Мегафоне» отмечают, что с начала года объем передачи данных, скачанных на этих участках дорог, составил более 6 тыс. гигабайт.

По данным министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, в данный момент сигнал сотовой связи присутствует более чем на 97% краевых дорог.