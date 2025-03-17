Экс-владельцы «Макфы» обжаловали взыскание 19,7 млрд дивидендов

Бывшие владельцы АО «Макфа» направили в Челябинский областной суд апелляционные жалобы на решение о взыскании 19,7 млрд руб. Об этом сообщил представитель семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

«Решение является незаконным и необоснованным, ответчики просят принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований заместителя Генпрокурора РФ»,— сообщил адвокат в своем telegram-канале.

В опубликованной господином Труновым апелляционной жалобе указано, что суд первой инстанции безосновательно использовал в качестве преюдициального решение от 8 мая 2024 года, которым в доход государства были обращены 27 компаний холдинга «Макфа».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», обжалуемое решение Центральный районный суд принял 23 января. В закрытом режиме был рассмотрен и удовлетворен иска Генпрокуратуры РФ о взыскании 19,7 млрд руб. дивидендов, прибыли и займов, полученных ответчиками в 2002-2024 годах. Ответчиками выступали 14 человек, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, члены их семей, в том числе две бывшие супруги господина Юревича. Также в пользу государства суд изъял 100% доли ООО «Мишкинский продукт».

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний. Общая стоимость активов превысила 46 млрд руб.