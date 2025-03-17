Госавтоинспекция Сочи выявила 11 нетрезвых водителей за три дня

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи с 14 по 16 марта задержали 11 автомобилистов с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У двух водителей было установлено фактическое состояние опьянения, еще девять отказались проходить процедуру освидетельствования.

Ведомство напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии, под влиянием наркотических, психотропных или токсических веществ считается наиболее опасным нарушением ПДД и становится причиной аварий с тяжелыми последствиями.

«Ъ-Сочи» писал, что с января по февраль 2025 года на трассе А-147 Джубга — Сочи зарегистрировали 38 аварий, в которых пострадали люди. За первые два месяца специалисты также выявили 217 ДТП без пострадавших.

Мария Удовик