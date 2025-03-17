Глава СКР запросил доклад о ненадлежащей медпомощи ребенку в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней, сообщает пресс-служба ведомства.

В приемную Александра Бастрыкина в соцсетях обратилась жительница Стерлитамака с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее трехлетней дочери. В феврале этого года девочку доставили в больницу с болями в животе, судорогами и высокой температурой, однако обследование не было проведено, в госпитализации ей отказали. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, ее поместили в стационар. Несмотря на это, в течение недели девочка не получала необходимого лечения, точный диагноз установлен не был. Только после неоднократных жалоб матери было проведено УЗИ брюшной полости, выявившее серьезные осложнения. Девочку срочно доставили санавиацией в реанимационное отделение больницы Уфы с абсцессом и гнойным перитонитом. Ей потребовались две операции, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

Майя Иванова