Ульяновская область входит в пятерку лидеров ПФО по темпам роста инвестиций

Ульяновская область занимает пятое место по темпам роста инвестиций в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Сергей Васин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Ульяновская области составил 111% к уровню 2023 года (по полному кругу хозяйствующих субъектов). Объем инвестиций в абсолютном выражении превысил 142 млрд руб.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал стали собственные средства организаций (58%). На долю привлеченных средств пришлось 42% вложений.

Наибольший вклад внесли филиал ПАО «Ил» — Авиастар, ООО «Арнест Упаковочные Решения», ООО «Русатом Ветролопасти», ОАО «РЖД».

Андрей Сазонов