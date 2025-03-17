Раненные при обстреле ВСУ сотрудники музея в Судже лечатся амбулаторно

Сотрудники Суджанского краеведческого музея в Курской области, пострадавшие при обстреле ВСУ, находятся у родственников в Курске. Они проходят амбулаторное лечение, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суджанский краеведческий музей

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Суджанский краеведческий музей

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Он рассказал, что также дополнительно поступила информация о поврежденной церкви в Черкасском Поречном. В «Белой книге» объектов культурного наследия Курской области на сегодняшний 48 объектов и 548 памятников археологии, пострадавших от действий ВСУ, добавил врио губернатора.

Суджанский краеведческий музей был открыт 8 июля 1962 года, с 1990-го работал как государственный филиал Курского областного краеведческого музея. В 2022 году здание отреставрировали. Основной фонд музея насчитывал более 10,5 тыс. экспонатов.

14 марта Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по зданию краеведческого музея в Судже. Удар пришелся по дому Чупилова — памятнику архитектуры конца XIX века, здание было полностью разрушено. Погиб один человек, еще как минимум двое получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по статье о терроризме и повреждении объекта культурного наследия (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ).

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Победители не судят».