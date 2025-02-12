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В Татарстане построят 18 спортплощадок за 114,7 млн рублей

В Татарстане построят 18 универсальных спортивных площадок в различных районах республики. Общая стоимость проекта составит 114,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Татарстане построят 18 спортплощадок за 114,7 млн рублей

В Татарстане построят 18 спортплощадок за 114,7 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Татарстане построят 18 спортплощадок за 114,7 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Строительство спортивных объектов будет проводиться в Лаишевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Алексеевском, Буинском, Арском, Пестречинском, Альметьевском и Нижнекамском районах, а также в Казани, где построят семь площадок.

Площадки будут трех типов: семь объектов стоимостью 9,3 млн руб. каждый, девять объектов по 5,1 млн руб. и два объекта по 1,7 млн руб.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Срок завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию — 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов

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